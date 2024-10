Próximos cinco anos determinarão futuro do planeta; diz organização

A organização ambientalista World Wide Fund for Nature (WWF) emitiu um alerta importante: os próximos cinco anos serão cruciais para definir o futuro da vida na Terra em termos de sustentabilidade. A WWF destacou que temos apenas esse período para colocar o planeta em uma trajetória sustentável, antes que os impactos negativos combinados da degradação ambiental e das mudanças climáticas atinjam pontos de ruptura irreversíveis.

Segundo o relatório Índice Planeta Vivo, publicado anualmente pela WWF há 15 anos, a biodiversidade global tem mostrado um declínio constante. O documento deste ano enfatiza que ações urgentes são necessárias para evitar um colapso ambiental com consequências inimagináveis. O relatório defende a transformação de sistemas alimentares, energéticos e financeiros, destacando que, embora alguns esforços de conservação tenham surtido efeito em algumas populações, as áreas protegidas ainda precisam ser ampliadas e melhoradas para garantir a preservação da biodiversidade.

A WWF também aponta que o atual sistema alimentar mundial é um dos maiores causadores do declínio da natureza. Com 40% das terras habitáveis sendo utilizadas para a produção de alimentos, 70% do uso da água sendo destinado a essa finalidade e um quarto das emissões de gases de efeito estufa vindo desse setor, o relatório sugere mudanças profundas, como a redução no consumo de carne, o aumento do consumo de vegetais e a diminuição do desperdício de alimentos.

No setor de energia, o relatório reforça a necessidade de uma transição rápida e ecológica. Nos próximos cinco anos, é fundamental triplicar o uso de energias renováveis e aumentar a eficiência energética.

A WWF também destaca a urgência de uma transformação no sistema financeiro global, uma vez que mais de 55% do PIB mundial depende diretamente dos serviços da natureza, que, atualmente, são valorizados em quase zero no sistema econômico. Para isso, seria necessário redirecionar subsídios e incentivos econômicos que fomentam crises ambientais, com o objetivo de apoiar soluções sustentáveis.

Essas mudanças, conclui a WWF, são essenciais para garantir um planeta viável para as gerações futuras.

Leia Também: Sinais vitais da Terra entram em nova fase "crítica e imprevisível"