Homem é preso por vender bebê para financiar apostas online

Um homem de 36 anos foi preso na Indonésia após vender seu bebê de 11 meses por meio da rede social Facebook. O caso aconteceu na cidade de Tangerang, nos arredores de Jacarta, e foi reportado pelo Channel News Asia. Segundo as investigações, o suspeito utilizou o dinheiro da venda para financiar apostas online e cobrir outras despesas pessoais.

Além do pai da criança, as autoridades também prenderam os compradores do bebê, suspeitos de envolvimento em uma rede de tráfico humano. O crime foi descoberto no dia 1º de outubro, quando a mãe da criança, ao voltar do trabalho, percebeu o desaparecimento do filho. Ao pressionar o homem sobre o paradeiro do bebê, ele confessou a venda.

Imediatamente, a mulher o forçou a se entregar à polícia de Tangerang, onde o caso foi formalmente registrado. A ação gerou forte indignação, com Ai Maryati, representante da Comissão de Proteção à Criança da Indonésia, declarando que "vender crianças é uma violação grave dos direitos humanos".

A legislação indonésia prevê penas severas para o tráfico de seres humanos, com sentenças de até 15 anos de prisão e multas que podem chegar a 600 milhões de rúpias (aproximadamente 35 mil euros). Já a violação das leis de proteção de menores pode resultar em uma pena de até 15 anos de reclusão e multas de 300 milhões de rúpias (cerca de 93.500 reais).

Leia Também: Próximos cinco anos determinarão futuro do planeta; diz organização