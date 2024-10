Estudante encontra escorpião chinês dentro de encomenda da Shein

Sofia Alonso-Mossinger, uma estudante de engenharia eletrônica da Universidade de Bristol, no Reino Unido, passou por um susto inesperado ao encontrar um escorpião vivo dentro de uma encomenda que recebeu da Shein. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

Sofia havia comprado um par de botas pelo aplicativo da marca e, enquanto estava com suas colegas de casa, percebeu que havia um escorpião no pacote.

"Eu achei que estava sonhando. Normalmente, não me incomodo com aranhas ou outras coisas, mas foi assustador ver um escorpião no meu quarto", contou Sofia à BBC.

Após o pânico inicial, ela decidiu capturar o escorpião e colocá-lo em um lugar seguro até que um especialista pudesse chegar.

Os jovens alimentaram o escorpião e entraram em contato com grupos de proteção animal para entender o que fazer. Eles acionaram o National Centre for Reptile Welfare (NCRW), que enviou um funcionário para resgatar o animal em poucas horas.

"O escorpião é da espécie Olivierus martensii, também conhecido como escorpião chinês. Sua picada pode ser 'medicamente significativa e potencialmente fatal', mas, para um adulto saudável, resultaria apenas em um dia muito ruim. É preocupante que este seja o segundo caso de escorpião chegando dessa forma em menos de um mês", comentou Chris Newman, do NCRW.

A Shein entrou em contato com Sofia e informou que iniciou uma investigação interna sobre o ocorrido.

