Nova variante do Sars-CoV-2 é detectada em três estados brasileiros

Uma nova variante do Sars-CoV-2, da família dos coronavírus, foi detectada em três estados do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

O Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) identificou os primeiros casos em amostras de dois pacientes da cidade do Rio de Janeiro, diagnosticados com Covid-19 em setembro deste ano.

O Ministério da Saúde e as secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio de Janeiro já foram informadas sobre a detecção.

A variante, denominada XEC, foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 24 de setembro como uma variante "em monitoramento". Isso significa que possui diversas mutações no genoma que podem impactar o comportamento do vírus.

A cepa ganhou destaque após o aumento rápido no número de casos na Europa, seguido pela Ásia, Oceania e América. Até o momento, pelo menos 35 países já confirmaram a presença dessa variante.

Leia Também: InfoGripe indica aumento de síndromes respiratórias por covid-19