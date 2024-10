Cinco homens são encontrados decapitados em estrada no México

Cinco homens foram encontrados decapitados em uma estrada próxima a Ojuelos, no estado de Jalisco, México. Na manhã de domingo, a polícia foi acionada após motoristas notarem sacos plásticos pretos contendo restos humanos.

De acordo com a BBC, especialistas forenses estão trabalhando para identificar as vítimas. A brutalidade do crime e a forma como os corpos foram deixados sugerem o envolvimento do cartel "Jalisco Nueva Generación" nos assassinatos.

Ainda não se sabe a idade das vítimas, e uma investigação foi aberta para esclarecer os detalhes do ocorrido.

A BBC também informou que, de janeiro a setembro deste ano, 1.415 pessoas foram assassinadas em Jalisco, de acordo com dados oficiais.

