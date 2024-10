Drone é lançado em direção a casa de Netanyahu

O exército de Israel afirmou, este sábado (19), que foi lançado a partir do Líbano um drone em direção a casa do primeiro-ministro israrelita, Benjamin Netanyahu, em Cesareia, a norte de Telaviv, chegando a atingir a habitação.

Segundo o porta-voz do exército israelita, citado pela agência Reuters, Netanyahu e a mulher não estavam em casa na hora do ataque, não se registrando qualquer vítima mortal.

Os militares informaram também que foram interceptados mais dois drones que entraram em território israelita.

As tensões na região do Médio Oriente aumentaram após o ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islâmico palestino Hamas em território israelita, que fez 1.205 mortos, na maioria civis, e 251 reféns, e em retaliação ao qual o Exército israelita iniciou uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já fez mais de 42.000 mortos e de 99.000 feridos, além de mais de 10.000 desaparecidos, segundo os mais recentes números das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.

A partir do Líbano, o Hezbollah juntou-se em 08 de outubro aos ataques contra Israel, em solidariedade com a população palestina, abrindo assim uma segunda frente de batalha para Israel, na sua fronteira norte, que faz a comunidade internacional temer o alastramento da guerra a toda a região do Médio Oriente - mais ainda desde que Israel iniciou uma ofensiva terrestre em território libanês.

Pelo menos 1.418 pessoas foram mortas no Líbano desde a intensificação das operações israelitas no Líbano, em 23 de setembro, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais, e mais de um milhão foram forçadas a abandonar as suas casas.

Leia Também: Putin anuncia que não virá ao Rio para cúpula do G20