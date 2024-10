Agricultor descobre 700 moedas de ouro que valem R$ 18 milhões

Um agricultor de Kentucky, nos Estados Unidos, encontrou mais de 700 moedas raras da época da Guerra Civil Americana (1861-1865), avaliadas em cerca de R$ 18 milhões. A descoberta foi apresentada no programa "Kentucky Life", e o fazendeiro, que preferiu manter sua identidade em sigilo, relatou que viu uma moeda brilhando no solo e, ao escavar, encontrou centenas de outras. "Eu nunca teria acreditado no que aconteceu a seguir. Coisas que só acontecem em sonhos", disse ele.

Entre as moedas encontradas, estavam exemplares de 1, 10 e 20 dólares, todas muito bem preservadas. As mais valiosas foram as "Double Eagles", datadas de 1863, altamente cobiçadas por colecionadores. O especialista em moedas raras Jeff Garrett avaliou o tesouro e destacou que o contexto histórico e a raridade dessas moedas aumentam seu valor. "Quanto mais antiga e rara for uma moeda, maior será o seu valor no mercado", explicou ele.

A origem do tesouro ainda é incerta, mas uma teoria sugere que um fazendeiro rico pode ter enterrado as moedas para protegê-las. Outra hipótese é que o dinheiro tenha sido roubado e escondido por alguém que planejava resgatá-lo, mas nunca teve a chance de fazê-lo.

