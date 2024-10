Ônibus escolares colidem nos EUA; aluna do 2º ano estava ao volante

Dois ônibus escolares colidiram perto da escola Three Trails Elementary, no Missouri, Estados Unidos. Apesar do susto, o acidente não resultou em feridos. No entanto, o caso chamou a atenção porque o veículo responsável pela colisão estava sendo "dirigido" por uma aluna do 2º ano.

Segundo relatos da própria criança à mídia local, os alunos participavam de uma aula sobre segurança no trânsito quando o motorista da escola permitiu que alguns estudantes se sentassem ao volante para se familiarizarem com os botões do veículo, como o de abrir as portas, por exemplo.

Enquanto muitos alunos recusaram, Alannah Cheffen, de sete anos, aceitou a proposta e seguiu as instruções do monitor. No entanto, ao mexer em alguns botões, o ônibus começou a se mover e acabou colidindo com outro veículo.

Em resposta ao incidente, a escola enviou um comunicado às famílias informando sobre o ocorrido, garantindo que não passou de um susto e que as atividades do dia continuariam normalmente.

A situação gerou indignação, pois a escola não esclareceu o fato de uma criança ter assumido o controle do ônibus. O caso só veio à tona porque Alannah contou o que aconteceu à sua mãe.

