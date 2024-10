Surto de bactéria em McDonald's nos EUA deixa 1 morto e 49 doentes

Nos Estados Unidos, um surto de infecção pela bactéria Escherichia coli relacionado ao consumo de alimentos no McDonald's resultou na morte de uma pessoa, deixou 49 doentes e levou dez ao hospital, de acordo com autoridades de saúde americanas.

O surto afetou principalmente os estados do Colorado e Nebraska, mas um total de dez estados na região oeste do país registraram casos, segundo informações divulgadas pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) na última terça-feira.

Como consequência do incidente, as ações do McDonald's caíram mais de 8% após o fechamento do mercado na Bolsa de Nova York.

As investigações indicam que todas as pessoas entrevistadas haviam comido no McDonald's antes de adoecer, e a maioria relatou ter consumido o hambúrguer "Quarter Pounder". O ingrediente específico responsável pela contaminação ainda não foi identificado, mas há suspeitas de que possa ser a carne moída ou as cebolas. Enquanto a investigação está em andamento, o McDonald's decidiu retirar esses ingredientes dos restaurantes nos estados afetados.

Em comunicado, Joe Erlinger, presidente do McDonald's nos EUA, reforçou o compromisso da empresa com a segurança alimentar. "Estamos tomando medidas preventivas para remover as cebolas picadas usadas nos 'Quarter Pounders' em certos estados", declarou. Além disso, ele informou que a rede de fast-food optou por suspender temporariamente a venda do hambúrguer nos locais afetados.

A infecção por E. coli pode causar sintomas como cólicas, diarreia e vômitos, que geralmente duram de três a quatro dias. Embora a maioria das pessoas se recupere sem necessidade de tratamento, algumas podem desenvolver complicações mais graves.



