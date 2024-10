Ucrânia intercepta áudio de tropas russas falando de norte-coreanos

Um áudio de uma conversa entre militares russos foi interceptado pelos serviços secretos ucranianos, e é possível perceber que os militares estão preocupados com a forma como os soldados de Pyongyang serão comandados.

De acordo com a CNN Internacional, nos áudios é possível ouvir os recrutas russos condenando as tropas norte-coreanas, cuja movimentação até à Europa representam uma "escalada no conflito", tal como já apontado pela comunidade internacional.

A gravação foi captada na noite de 23 de outubro, e mostra os russos falando dos norte-coreanos como "chineses".

Segundo a mesma gravação, há também um intérprete e três oficiais superiores por cada 30 homens norte-coreanos. "Onde é que os vamos arranjar?", afirma um dos homens.

Os serviços de informação sul-coreanos garantiram na semana passada que a Coreia do Norte decidiu enviar até 12 mil soldados para ajudar a Rússia.

Nos últimos meses, Pyongyang já tinha sido acusado pelo Ocidente de fornecer bombas e mísseis ao exército russo.

