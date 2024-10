Exército israelense divulga fotos de preparativos do ataque ao Irã

Um porta-voz do exército israelita, Avichay Adraee, divulgou este sábado no X (ex-Twitter) fotografias dos preparativos das tropas da Força Aérea do país para o ataque contra o Irã, na madrugada deste sábado.

"Foi assim que os aviões da Força Aérea decolaram para realizar ataques precisos e orientados contra alvos militares no Irã", escreveu Avichay Adraee, na publicação onde também compartilhou as fotos.

Israel já veio dizer que este ataque foi uma retaliação a "meses de ataques contínuos" de Teerã e dos seus representantes. Aconteceu depois de o Irã ter lançado cerca de 200 mísseis contra Israel no dia 1 de outubro, incluindo pela primeira vez vários mísseis hipersônicos. Israel prometeu fazer o Irã pagar por este ataque.

Confrontado com ameaças de retaliação israelense, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano envolveu-se numa intensa campanha diplomática, visitando em duas semanas todos os países do Médio Oriente - com exceção de Israel - para tentar aliviar as tensões e fortalecer as posições de Teerã.

Estes bombardeamentos têm como pano de fundo as tensões regionais exacerbadas no último ano pela guerra em Gaza entre Israel e o Hamas, e as suas repercussões no vizinho Líbano, onde o exército israelense combate o Hezbollah.

