Caminhão invade ponto de ônibus em Israel e deixa ao menos 35 feridos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas na manhã deste domingo (27), em um importante cruzamento da região central de Israel, após serem atropeladas por um caminhão em um ponto de ônibus, afirmou uma autoridade local.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão foi morto a tiros por civis que estavam no local.

A causa do incidente, que ocorreu na região da cidade de Ramat Hasharon, ainda está sendo investigada, mas o atropelamento coincide com o aniversário do ataque terrorista do Hamas do dia 7 de outubro de 2023, de acordo com o calendário hebraico. O atentado desencadeou as atuais guerras em Gaza e no Líbano.

O número de feridos foi divulgado em um comunicado pelo Magen David Adom, o equivalente israelense da Cruz Vermelha. Segundo o serviço de emergência, o estado de gravidade de seis deles é grave, o de cinco, moderada e o de 20, leve. Quatro estão sofrendo de ansiedade.

Ainda de acordo com o Magen David Adom, paramédicos estão no local, e os atingidos estão sendo transferidos para hospitais na proximidade.