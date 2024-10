Ataque ucraniano com drones provoca incêndio em fábrica na Rússia

Um ataque com drones ucranianos provocou um incêndio em uma fábrica de etanol em Aninskoe, na região de Voronej, na Rússia, próxima à fronteira com a Ucrânia, conforme divulgado no Telegram e citado pela agência Reuters.

O governador regional, Alexander Gusev, informou que cerca de dez drones foram interceptados ou destruídos no domingo, com destroços danificando outros dois prédios industriais. Dois trabalhadores da fábrica ficaram feridos, e o incêndio já foi controlado pelos bombeiros.

Após o ataque, foram registradas explosões em Krasnoe, no distrito de Novokhopersky, nas proximidades de instalações de segurança russas, segundo canais de comunicação russos no Telegram.

Durante a madrugada, as defesas aéreas russas interceptaram mais 21 drones sobre diferentes regiões, indicando um aumento nas atividades de drones na área.

