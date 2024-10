Paraquedista morre após bater contra hélice girando de avião nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu após colidir com a hélice de um avião no estado do Kansas, nos EUA.

Amanda Gallagher tinha 37 anos e era fotógrafa profissional. O acidente ocorreu em um campo de viação, Aeródromo de Wichita Cook, durante a tarde no sábado (26) e está sendo investigado.

A mulher estava tirando fotos de paraquedistas. Em determinado momento do trabalho, ela se chocou com uma hélice ligada, segundo o KAKE News.

Amanda foi levada às pressas para um hospital em estado crítico e não sobreviveu. ''Ela faleceu em um acidente muito triste, fazendo o que amava, que era saltar de paraquedas e tirar fotos'', escreve uma vaquinha criada para despesas do funeral.

A americana era proprietária de uma empresa de fotografia, a AG Photography. Nas redes sociais, ela compartilhava seu trabalho e chegou a publicar um vídeo do seu primeiro salto de paraquedas.

Leia Também: Otan confirma que soldados da Coreia do Norte foram enviados para Rússia