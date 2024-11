Homem espanca passageiro que dormia durante voo da United Airlines

Um homem é acusado de ter atacado violentamente um passageiro, enquanto este dormia, em um voo da United Airlines, na tarde de segunda-feira (28).

De acordo com a NBC News, que cita autoridades federais e documentos judiciais, a vítima ficou ensanguentada e com marcas na pele.

A agressão aconteceu num voo que tinha partido do Aeroporto Internacional de São Francisco, na Califórnia, em direção ao Aeroporto Internacional de Dulles, na Virgínia.

Cerca de duas horas após a decolagem, o suspeito, identificado como Everett Chad Nelson, deixou o seu lugar, o 35F, e foi ao banheiro na parte da frente do avião. Ao regressar ao seu lugar, parou no lugar 12F e, "sem aviso prévio, começou a agredir fisicamente um passageiro do sexo masculino que se encontrava dormindo, esmurrando-o repetidamente na cara e na cabeça até sair sangue", durante um minuto. Durante o processo, o sangue espirrou no casaco do suspeito, o assento, a parede e a janela do avião.

A vítima acordou gritando e foi socorrido por outros passageiros e por um médico durante o voo.

Um passageiro interveio, o que também levou a United Airlines a agradecer aos passageiros e aos membros da tripulação por terem rapidamente contido o suspeito.

"O voo pousou em segurança e foi recebido por paramédicos e pelas forças policiais locais", afirmou a companhia aérea num comunicado.

