Viajar de avião está ficando mesmo mais perigoso? - A trágica queda de avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, em 9 de agosto de 2024, trouxe novamente à discussão uma questão preocupante: embora os avanços tecnológicos tenham tornado a aviação mais segura ao longo das décadas, os desafios atuais incluem novos fatores de risco. O mundo já testemunhou alguns dos acidentes aéreos mais mortais, e as regulamentações e protocolos de segurança evoluíram significativamente. Contudo, as alterações climáticas estão emergindo como uma nova e preocupante variável, aumentando os riscos associados aos voos. Clique nesta galeria para entender como as mudanças climáticas estão impactando a segurança dos voos e contribuindo para um aumento nos acidentes aéreos.

