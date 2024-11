Surfista atacado por tubarão no Havai nada até à costa: "extraordinário"

Um homem, de 61 anos, ficou com a perna direita amputada abaixo do joelho após ter sido atacado por um tubarão enquanto praticava surf no Havai, na sexta-feira (1º) de manhã.

"Eu ouvi um grito e olhei e de um momento para o outro só o vi a mergulhar e não sabia o que estava acontecendo", revelou uma testemunha, David Basques, ao Hawaii News Now.

Kenji, como foi identificado pelos meios de comunicação locais, regressou sozinho até a terra firme, com os ferimentos e manteve-se alerta enquanto recebia tratamento em terra. Assim que os polícias chegaram ao local, tentaram parar a hemorragia com torniquetes, mas o homem foi levado para o hospital em estado crítico.

Os eventos levaram à criação de uma campanha de ajuda ao surfista, na plataforma Go Fund Me, e, até o momento, já foram angariados cerca de 35 mil dólares. "Ele está atualmente se recuperando bem na unidade de cuidados intensivos, mas todos queremos ajudar o Kenji enquanto se recupera", pode ler-se. Os organizadores da angariação constataram ainda que quando Kenji saiu da operação disse imediatamente: "Ainda adoro o oceano".

"Gostaria de elogiar o paciente pela sua força e recursos, conseguindo chegar à costa. Quero dizer, isso é extraordinário", afirmou o chefe assistente do Corpo de Bombeiros de Maui, Jeff Giesea.

