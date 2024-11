Sem resultado oficial, apoiadores de Trump antecipam vitória; veja fotos

As projeções apontam para uma provável vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, colocando-o novamente a caminho da Casa Branca. Com a maioria dos estados já definidos, o candidato republicano lidera a contagem de votos do Colégio Eleitoral, aproximando-se dos 270 votos necessários para garantir a reeleição.

Até o momento, Trump conquistou estados decisivos como Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, reforçando sua vantagem e solidificando o apoio nos "swing states" — regiões onde o voto oscila entre republicanos e democratas em cada eleição. Com essa liderança, sua vitória já é praticamente comemorada por apoiadores em várias partes do país.

De acordo com a CNN Internacional, Trump está a caminho de sua sede de campanha, onde deverá fazer um discurso para seus apoiadores, agradecendo o apoio e celebrando os resultados.

As imagens dos festejos já circulam pelas redes sociais, com a expectativa de que o ex-presidente recupere a Casa Branca após sua primeira vitória em 2016.



