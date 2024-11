Turbulência em voo da Lufthansa entre Buenos Aires e Frankfurt fere 11

Em um voo da Lufthansa entre Buenos Aires e Frankfurt nesta terça-feira, 12, onze pessoas ficaram feridas durante uma turbulência inesperada. Segundo informações da companhia aérea, entre as vítimas estão cinco passageiros e seis membros da tripulação, que sofreram ferimentos leves.

O Boeing 747-8 atravessava uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o Oceano Atlântico quando enfrentou uma turbulência repentina e intensa. Apesar do impacto, a segurança do voo não foi comprometida, conforme declarou um porta-voz da Lufthansa à agência Reuters: “Infelizmente, cinco passageiros e seis tripulantes sofreram ferimentos leves. A segurança do voo não chegou a ser colocada em risco no momento do incidente.”

Assim que o avião pousou com segurança no Aeroporto de Frankfurt, às 10h53 no horário local, os feridos foram atendidos por equipes médicas no próprio terminal. No total, havia 329 passageiros e 19 tripulantes a bordo do voo.

O episódio ganha destaque por ocorrer poucos meses após um incidente semelhante, quando um voo da Singapore Airlines, passando por uma turbulência severa sobre Mianmar, resultou na morte de um passageiro e deixou 30 pessoas feridas, após um possível ataque cardíaco.



