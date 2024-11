Nova York: ataques com facas deixam dois mortos e um ferido

Na manhã desta segunda-feira (18), três pessoas foram vítimas de ataques a facadas em diferentes pontos de Nova York. Dois homens morreram e uma mulher permanece internada em estado crítico. O autor do crime, identificado como um homem de 51 anos em situação de rua, foi detido pela polícia com roupas ensanguentadas e duas facas de cozinha. A identidade das vítimas e do suspeito ainda não foi divulgada.

Os ataques ocorreram em sequência ao longo de duas horas e meia. O primeiro aconteceu por volta das 8h30 (10h30 no horário de Brasília), na West 19th Street, onde um trabalhador da construção civil foi esfaqueado em seu local de trabalho. Pouco depois, por volta das 10h30, outro homem foi atacado enquanto pescava no East River, do outro lado de Manhattan, e também não resistiu.

O terceiro episódio aconteceu perto da sede das Nações Unidas, na East 42nd Street, por volta das 10h55 (12h55 em Brasília). A vítima, uma mulher, foi esfaqueada diversas vezes e socorrida em estado crítico. O último ataque foi testemunhado por um motorista de táxi, que acionou a polícia.

O prefeito Eric Adams classificou os episódios como “ataques não provocados” e lamentou o ocorrido, atribuindo o caso a falhas no sistema de justiça. Segundo Adams, o suspeito, que vive em situação de rua, foi recentemente condenado por outro crime. “Esses ataques aleatórios nos deixam sem respostas claras sobre como algo tão brutal pode acontecer em plena luz do dia”, declarou.

WATCH LIVE: Join me and Interim @NYPDPC Donlon at the 17th Precinct as we provide updates on several investigations in Manhattan. https://t.co/YJKwCT8oGT — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) November 18, 2024

A polícia de Nova York continua investigando o caso para entender as motivações por trás da violência. Testemunhas estão sendo ouvidas, e câmeras de segurança estão sendo analisadas para detalhar o percurso do suspeito durante os ataques.

