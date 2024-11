Rússia dispara míssil balístico de capacidade nuclear contra a Ucrânia

A Ucrânia informou que, pela primeira vez desde o início do conflito, a Rússia lançou um míssil balístico intercontinental (ICBM) contra seu território. O ataque ocorreu na madrugada de quinta-feira, 21 de novembro de 2024, tendo como alvo a cidade de Dnipro, no centro-leste do país. A Força Aérea Ucraniana relatou que o míssil foi disparado da região de Astrakhan, no sul da Rússia, próxima ao Mar Cáspio. Além do ICBM, outros oito mísseis foram lançados, dos quais seis foram interceptados pelas defesas aéreas ucranianas.

Autoridades locais informaram que duas pessoas ficaram feridas no ataque, que também danificou uma instalação industrial e um centro de reabilitação para pessoas com deficiência. Embora os ICBMs sejam projetados para transportar ogivas nucleares e tenham alcance de milhares de quilômetros, o míssil utilizado não carregava uma ogiva nuclear. Especialistas interpretam o uso desse tipo de armamento como uma demonstração do poderio militar russo e um sinal de possível escalada no conflito.

Este incidente ocorre poucos dias após o presidente russo, Vladimir Putin, assinar uma revisão na doutrina nuclear do país, reduzindo o limiar para o uso de armas nucleares. A medida foi vista como uma resposta aos recentes ataques ucranianos em território russo, realizados com mísseis de longo alcance fornecidos por aliados ocidentais.

