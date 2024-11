Diretor-geral da OMS passa noite no hospital no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde), Tedros Adhanom, passou a noite no Hospital Samaritano, no Rio, após se sentir mal.

Tedros deu entrada no hospital da Barra da Tijuca no final da tarde de quarta (21). Ele apresentava sintomas de labirintite e crise hipertensiva, segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Ele passou a noite em observação e recebeu alta na manhã desta quinta-feira (22). Em nota, o hospital Samaritano informou que os exames clínicos não indicaram gravidade.

É a segunda vez que Tedros recebe atendimento médico desde que chegou ao Rio para o G20. Na segunda (18), ele teve um pico de pressão alta e foi atendido por médicos em um evento no MAM (Museu de Arte Moderna), sendo liberado pouco tempo depois.

