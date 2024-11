Homem morre eletrocutado ao pendurar luzes de Natal na Califórnia

Antonio Pascual Mateo, de 24 anos, morreu tragicamente enquanto instalava luzes de Natal em uma propriedade na Califórnia, nos Estados Unidos. O incidente ocorreu quando as luzes que ele estava pendurando no exterior da casa de um cliente entraram em contato com um cabo de energia, criando um circuito que resultou em sua eletrocussão.

De acordo com informações da imprensa norte-americana, incluindo o New York Post, o trabalhador foi encontrado pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. A equipe de resgate precisou aguardar cerca de uma hora até que a energia fosse cortada para garantir a segurança antes de removê-lo do local.

Apesar dos esforços dos socorristas, que realizaram várias manobras de reanimação, Antonio foi levado ao hospital, onde sua morte foi confirmada.

Autoridades reforçam a importância de tomar precauções rigorosas e, sempre que possível, contratar profissionais qualificados para lidar com instalações elétricas.



