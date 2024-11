Passageira embarca em voo da Delta Air Lines nos EUA sem passagem

Na última terça-feira, um voo da Delta Air Lines com destino à França teve uma passageira clandestina a bordo. O incidente ocorreu no voo 264, que partiu do aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, com destino ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

Segundo a Administração para a Segurança dos Transportes (TSA, na sigla em inglês), a mulher conseguiu driblar duas estações de verificação de identidade e status de embarque antes de entrar na aeronave. Apesar disso, a TSA informou que a passageira passou por uma triagem de segurança completa antes de acessar o avião.

Ao aterrissar na França, a mulher foi retirada da aeronave por autoridades policiais.

A Delta Air Lines afirmou, em comunicado, que a segurança e a proteção dos passageiros são prioridades máximas para a companhia. "Por isso, estamos conduzindo uma investigação exaustiva para determinar como o incidente ocorreu e estamos colaborando com as autoridades e outras partes envolvidas no setor de aviação", informou a empresa.

O caso levanta preocupações sobre os protocolos de segurança nos aeroportos e reforça a necessidade de medidas mais rigorosas para evitar incidentes semelhantes no futuro.



