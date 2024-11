Filha ilegítima de Putin trabalha como DJ em Paris sob pseudônimo

Luiza Rozova, também conhecida como Elizaveta Krivonogikh, filha ilegítima de Vladimir Putin, está vivendo em Paris, onde trabalha como DJ sob um pseudônimo. A informação foi divulgada por meios de comunicação ucranianos, que citaram documentos de companhias aéreas.

Nascida em 3 de março de 2003, a jovem, atualmente com 21 anos, é fruto de um breve relacionamento amoroso entre o presidente da Rússia e Svetlana Krivonogikh, uma ex-empregada doméstica que se tornou uma das mulheres mais ricas da Rússia.

Segundo o jornal britânico The Telegraph, o nome do pai não é mencionado na certidão de nascimento de Luiza, obtida por jornalistas russos independentes em 2020, mas seu patronímico é registrado como Vladimirovna — um nome que, de acordo com a convenção de nomes russos, seria adotado pelas filhas de Vladimir Putin.

O pseudônimo da jovem também está relacionado a Putin. Segundo uma investigação de 2020, Oleg Rudnov, um amigo próximo de Putin que faleceu em 2015, inspirou a escolha do sobrenome Rozova — uma variação criada para esconder a verdadeira identidade de Luiza.

Luiza Rozova desapareceu do público em 2022, pouco tempo após o início da invasão russa à Ucrânia, excluindo todas as suas redes sociais.

A mãe de Luiza, atualmente com 45 anos, possui um patrimônio estimado em cerca de 99 milhões de euros. Ela é dona de “várias casas” em Monte Carlo, de um iate, e faz parte da diretoria do Banco Rossiya, utilizado pela elite russa para movimentar dinheiro.

Além disso, Svetlana possui uma participação na estação de esqui de Igora, próxima à Finlândia, e atua como diretora do National Media Group, usado pelo Kremlin para controlar a produção dos principais canais de propaganda.

O presidente russo tem duas filhas, Maria e Katerina Putina, de seu casamento com Lyudmila, de quem se divorciou em 2013. Ele também tem dois filhos com a ginasta olímpica Alina Kabaeva, sua amante por mais de 20 anos.

