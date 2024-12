A história do conflito entre Palestina e Israel - A Palestina tem lutado pelo status de país desde o fim do Império Otomano. Primeiro esteve sob mandato britânico, seguida pela ocupação israelita, a antiga região não foi reconhecida como um Estado nem lhe foi dada autonomia e independência para se governar. Desde que a devastadora guerra começou em outubro de 2023, a comunidade internacional tem apelado a uma solução de dois Estados que permita à Palestina e a Israel coexistirem pacificamente. Embora mais de 130 dos 194 Estados-membros da ONU já tenham reconhecido oficialmente a condição de Estado da Palestina, muitas nações importantes ainda não o fizeram, nomeadamente os EUA, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá, a França, a Alemanha e muito mais. Infelizmente, esta última guerra representa mais um episódio trágico na longa e amarga rixa entre árabes e israelenses. Mas quais são as origens dessa hostilidade aparentemente interminável que tirou milhares de vidas e já deslocou milhões de pessoas? Muitos meses após o início da guerra Israel entre Hamas, clique na galeria e entenda melhor o atual conflito.

© Getty Images