Queda de carro alegórico em desfile de Natal faz 13 feridos na França

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas na noite de sábado após a estrutura metálica de um carro alegórico desabar sobre pedestres durante um desfile de Natal em Trouville-sur-Mer, na França.

Centenas de pessoas acompanhavam o desfile, que marcava o início das luzes de Natal, quando a estrutura de um dos carros, em formato de pássaro, caiu em uma curva.

Equipes de emergência foram acionadas, incluindo cerca de 50 bombeiros, além de agentes da Polícia Nacional e da Polícia Municipal de Trouville-sur-Mer. Também foi mobilizada uma equipe de psicólogos para prestar apoio às vítimas.

Duas pessoas foram levadas ao hospital em estado grave, com fraturas expostas, enquanto outras 11, incluindo uma criança, sofreram ferimentos leves. Nenhuma das vítimas corre risco de vida.

Le chariot du défilé est tombé sur des personnes qui assistaient à la parade de #trouville pic.twitter.com/vwmW64oF78 — ƐʍìӀìą ‍⬛ Miss catastrophe (@emiliouche) November 30, 2024

Presente no local, a autarca de Trouville-sur-Mer, Sylvie De Gaetano, expressou imediatamente a sua solidariedade para com as pessoas afetadas.

Leia Também: Feira em Londres incentiva compra de livros em português para o Natal