Países com maior risco de inundações: O Brasil está na lista? - Países com alto risco de inundação geralmente enfrentam uma mistura de desafios geográficos, climáticos e de infraestrutura. Nações baixas como Bangladesh e Países Baixos são ameaçados pela proximidade de rios e mares, enquanto países como Índia e Vietnã sofrem enchentes anuais de monções. Além disso, a rápida urbanização e desmatamento pioram o impacto das cheias em lugares como Brasil e Nigéria. Essas inundações geralmente causam deslocamentos em larga escala, danos à propriedade e muitas mortes. O perigo é sempre iminente? Clique na galeria para descobrir os países com maior risco de inundação.

© Getty Images