Três alpinistas desaparecem na montanha mais alta da Nova Zelândia

Três alpinistas, dois norte-americanos e um canadense, estão desaparecidos após não retornarem de uma expedição ao Aoraki/Mount Cook, a montanha mais alta da Nova Zelândia. O desaparecimento foi registrado na segunda-feira, 2 de dezembro.

O desaparecimento

De acordo com a polícia, os alpinistas chegaram à montanha de avião no sábado à tarde e deveriam retornar na manhã de segunda-feira, por volta das 8h30. No entanto, nenhum deles apareceu no ponto de encontro.

Esforços de busca

Equipes de resgate, incluindo um helicóptero e especialistas do Departamento de Conservação, estão realizando buscas intensivas desde o desaparecimento. Alguns equipamentos de escalada, que possivelmente pertencem aos alpinistas, já foram encontrados. No entanto, as condições climáticas adversas forçaram a interrupção das buscas na terça-feira, e elas só devem ser retomadas na quinta-feira.

Contato com embaixadas

As autoridades neozelandesas informaram que estão em contato com as embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá para fornecer atualizações e suporte às famílias dos desaparecidos. Até o momento, os dois alpinistas americanos já foram identificados, enquanto a identidade do canadense ainda não foi confirmada.

A operação segue em andamento, e a esperança é de localizar os alpinistas assim que as condições climáticas permitirem a retomada das buscas.

Leia Também: Mulher descobre órgão removido sem consentimento após cirurgia de rotina