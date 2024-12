Menino de 8 anos morre após estátua cair sobre ele em resort nos EUA

Um menino de oito anos morreu após uma estátua cair sobre ele no luxuoso resort Arizona Biltmore, em Phoenix, Estados Unidos. O incidente ocorreu na quarta-feira, 27 de novembro de 2024, quando a criança foi atingida na cabeça por uma estátua de concreto, conhecida como 'Solemn Sprite', uma das 19 esculturas que adornam o resort.

O capitão do Corpo de Bombeiros de Phoenix, Todd Keller, informou que a estátua, feita de cimento e concreto, causou ferimentos extremamente graves na criança, que foi levada ao hospital em estado crítico.

Após cinco dias internado, o menino não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar como a estátua caiu. Até o momento, não há suspeitas de crime relacionado ao incidente.

O resort Arizona Biltmore expressou condolências à família e afirmou estar cooperando plenamente com a investigação.

As estátuas 'Solemn Sprite' presentes no resort são inspiradas na mitologia grega e foram criadas em colaboração entre o arquiteto Frank Lloyd Wright e o artista Alfonso Ianelli

