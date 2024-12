Homem faz oração e circuncisa menino em casa com ferramenta nos EUA

Um homem e uma mulher no estado do Missouri, Estados Unidos, foram formalmente acusados de abuso infantil após realizarem uma circuncisão caseira em um menino usando uma ferramenta improvisada. O caso veio à tona após uma denúncia ao Departamento de Serviços à Família, relatou o jornal Miami Herald.

No dia 28 de novembro, um funcionário do departamento ligou para a emergência 911 relatando a situação da criança. Um delegado do Condado de Morgan foi enviado à residência, onde encontrou o homem que confessou ter realizado o procedimento. Ele admitiu ter usado uma ferramenta multiuso, conhecida como utility tool, e revelou não ter qualquer formação médica para executar a circuncisão.

Segundo documentos do tribunal citados pela emissora local, o homem afirmou que realizou pesquisas na internet e fez uma oração antes de começar o procedimento. Ele utilizou compressas para tentar conter o sangramento, mas o fluxo foi maior do que esperava, o que o levou a levar o menino ao hospital.



No hospital, a equipe médica pediu que o casal aguardasse devido à gravidade da situação, mas os dois tentaram sair da unidade antes que o atendimento fosse concluído. Questionados sobre a razão para quererem deixar o local, disseram estar "cansados de esperar". A mulher confessou às autoridades que ajudou no procedimento, mas admitiu sentir insegurança e hesitação durante a realização.



As autoridades retiraram cinco crianças da casa onde o casal residia. Além das acusações de abuso e negligência infantil, o homem enfrenta também uma acusação de prática de medicina ou cirurgia sem autorização.

