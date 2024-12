Ativistas invadem banheiro do Capitólio e acabam detidos

Mais de dez ativistas transgêneros foram detidos nesta quinta-feira, após invadirem o Capitólio dos Estados Unidos. Entre os detidos está Chelsea Manning, ex-analista do exército dos EUA e conhecida por ser uma das principais fontes do WikiLeaks, conforme noticiado pela CNBC.

Os ativistas protestavam contra uma nova regra implementada pelo presidente da Câmara, Mike Johnson (R-La.), que exige que as pessoas utilizem banheiros que correspondam ao seu sexo biológico. A medida foi anunciada no mês passado e tem gerado controvérsias.

Durante a manifestação, os ativistas compartilharam vídeos nas redes sociais, inclusive mostrando o momento em que entraram em um banheiro como forma de desafiar a regra imposta.

De acordo com as autoridades, cerca de 15 pessoas foram presas por protestarem de forma ilegal dentro do Cannon House Office Building, um dos prédios que abrigam os escritórios da Câmara dos Representantes em Washington, D.C.

Chelsea Manning, que ganhou notoriedade por vazar informações secretas ao WikiLeaks, foi condenada a 35 anos de prisão em 2013, mas teve sua pena comutada pelo então presidente Barack Obama em 2017.

Leia Também: Justiça Militar mantém prisão de PM que jogou homem de ponte