Reviravolta na Coreia do Sul: Presidente sobrevive a impeachment

A votação para a moção de destituição do presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, caiu após quase todos os deputados do partido no poder terem abandonado o parlamento. Apenas três membros do Partido do Poder Popular (PPP) permaneceram nos lugares.

Segundo a Reuters, a votação será agora adiada para quarta-feira, 11 de dezembro.

Para que Yoon Suk-yeol fosse destituído era necessário que 200 dos 300 membros da Assembleia Nacional votassem a favor, sendo que se houvesse consenso entre os partidos na oposição, um total de 192 membros, eram apenas necessários oito outros votos do partido no poder.

Leia Também: Sul-coreanos pedem a prisão de presidente em protestos