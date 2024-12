Brasileiro na Coreia do Sul diz que temeu ter que deixar país após tentativa de autogolpe

NELSON DE SÁ

SEUL, COREIA DO SUL (FOLHAPRESS) - Entre as dezenas de pessoas que cercavam neste sábado (7) a sede do Parlamento da Coreia do Sul na expectativa de uma votação pelo impeachment do presidente, Yoon Suk Yeol, havia um brasileiro: o pesquisador Renato Saraiva, 31, que se mudou há dez meses para a nação asiática.

À Folha, ele contou que compareceu ao protesto devido à natureza histórica da crise política que assola o país desde que Yoon promoveu uma tentativa fracassada de autogolpe, no início desta semana.

"Estando aqui, não podia perder. É muito importante para o futuro do país, para a democracia. Foi muito grave o que aconteceu", disse Saraiva, que é gaúcho.

Ele acrescentou que ficou "sinceramente em choque" quando soube que Yoon havia declarado lei marcial, na primeira vez em que uma medida do tipo foi tomada desde o fim da ditadura do país, em 1987.

"Pensei assim: 'Meu Deus, será que eu vou ter que voltar para o Brasil?'. A gente não sabia o que ia acontecer. Acabou mais rápido do que a gente esperava, mas foi um grande susto."

O texto suspendia atividades políticas e liberdades civis e levou militares às ruas de Seul, que chegaram a invadir o Parlamento, mas recuaram. Manifestantes se voltaram contra a decisão, e horas depois Yoon desistiu ante a rejeição do Legislativo.

A medida que ele havia promulgado tinha o objetivo de anular politicamente a oposição, com quem Yoon vive sob atrito desde que venceu em 2022 por margem apertada. Impopular e alvo de acusações de corrupção, o presidente perdeu as eleições legislativas em abril deste ano e governa sem maioria no Parlamento.

Embora a votação de impeachment deste sábado tenha sido desmobilizada, Saraiva, como muitos dos coreanos, disse acreditar que a pressão popular contra Yool não cederá tão facilmente.

"Vamos ver como o governo consegue segurar. A reação da população é muito forte. Fica difícil para os parlamentares", completou.

Leia Também: Após terremoto, aspirador-robô 'se assusta e foge de casa' na Califórnia