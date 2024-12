Após terremoto, aspirador-robô 'se assusta e foge de casa' na Califórnia

Apesar do susto vivido esta quinta-feira (5), após um terremoto na California, um momento peculiar roubou risos dos moradores da cidade.

Um forte terramoto foi sentido em todo o norte da Califórnia e as autoridades emitiram um alerta de tsunami.

Esta sexta-feira, após o abalo sísmico, um aspirador-robô foi visto 'andando' sozinho por uma estrada local. O dispositivo teria perdido a sua conexão com a base e acabou 'perdido' no meio da rua, destaca a ABC.

Quem assistiu ao momento, que pode ver abaixo, não resistiu em soltar uma gargalhada.

Residents of one Northern California neighborhood had a good laugh after Thursday's powerful earthquake struck the region: a robotic vacuum cleaner that apparently got disconnected from its base found roaming the streets. https://t.co/vrYet57EWZ pic.twitter.com/cIrokuOiqw