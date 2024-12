Número de vítimas de tráfico humano aumenta 25% e mulheres são maioria

O número global de vítimas de tráfico humano aumentou em 25% em 2022, após uma queda durante a pandemia de Covid-19, com mulheres e meninas continuando a ser a maioria entre as vítimas. A informação foi revelada pelo "Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas 2024", divulgado hoje pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). O relatório abrange dados de 156 países e regiões, representando 95% da população mundial, com informações sobre o período de 2020 a 2022 e dados preliminares de 2023 fornecidos por 72 países.

De acordo com o relatório, entre 2019 e 2022, o número de vítimas de tráfico para trabalho análogo ao escravo aumentou 47%. No total, entre 2020 e 2023, 202.478 vítimas de tráfico foram registradas globalmente. O aumento é atribuído, em parte, ao crescimento de 31% no número de crianças traficadas, em comparação com os dados anteriores à pandemia de Covid-19.

O tráfico de pessoas continua a ocorrer por meio de diversas rotas internacionais, com as vítimas africanas sendo as mais comuns em destinos ao redor do mundo. Em 2022, 61% das vítimas de tráfico humano eram mulheres e meninas. Apesar do aumento das vítimas menores de idade, os adultos continuam sendo a maioria, com as mulheres adultas representando 39% do total de vítimas.

A maior parte das mulheres e meninas traficadas é destinada à exploração sexual, mas também há um grande número de vítimas sendo traficadas para trabalho forçado, especialmente para o trabalho doméstico, casamentos forçados e criminalidade. Embora a maioria dos casos de tráfico de crianças ainda aconteça em países de baixos rendimentos, dados recentes indicam um aumento do tráfico infantil também em países de altos rendimentos, especialmente no caso de meninas traficadas para exploração sexual.

O UNODC alertou para o aumento alarmante do tráfico de meninas para exploração sexual em várias regiões do mundo e pediu um esforço maior das autoridades para combater esse crime, com foco em investigações centradas na vítima e programas de proteção personalizados. Além disso, o aumento do número de crianças desacompanhadas nas rotas migratórias tem contribuído para o crescimento do tráfico de meninos, principalmente para trabalho forçado e outras formas de exploração, como criminalidade forçada.

Em 2022, crianças representaram 38% das vítimas detectadas globalmente, sendo 22% meninas, predominantemente traficadas para exploração sexual, e 16% meninos, mais frequentemente traficados para trabalho forçado ou exploração criminosa.

O relatório também destacou o impacto dos conflitos em andamento e das mudanças climáticas no aumento do tráfico de pessoas. As populações deslocadas à força, devido à instabilidade global e desastres climáticos, têm se tornado alvos mais vulneráveis para traficantes.

Em relação aos tipos de tráfico, o trabalho forçado registrou um aumento global de 47% em comparação com o período anterior à pandemia, superando o tráfico para exploração sexual. No entanto, o número de traficantes condenados por tráfico para trabalho forçado ainda é consideravelmente menor do que os condenados por tráfico sexual. Em 2022, mais de 70% dos traficantes foram condenados por exploração sexual, enquanto apenas 17% foram condenados por trabalho forçado.

A maior parte do tráfico de pessoas é realizada por grupos de crime organizado, com os homens representando cerca de 70% dos investigados, processados e condenados por tráfico humano. O número de condenações globais aumentou em 36% em comparação com 2020, embora ainda não tenha retornado aos níveis de 2019.

Leia Também: Esquilo preso em árvore vence concurso de comédia fotográfica; veja todos