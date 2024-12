Suspeito de assassinar CEO nos EUA vem de família rica e influente

Luigi Nicholas Mangione, 26, acusado de assassinar o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, faz parte de uma tradicional e influente família de Maryland, nos Estados Unidos. Seu avô, Nick Mangione, foi um empresário bem-sucedido que, a partir da década de 1970, construiu um império envolvendo resorts, campos de golfe e imóveis comerciais. Entre os bens herdados pela família estão o Turf Valley Resort e a rede de casas de repouso Lorien Health Services. Além disso, os Mangione são conhecidos pelo envolvimento em causas filantrópicas e apoio a instituições locais.

Mangione teve uma educação de prestígio, frequentando o Gilman College, uma escola exclusiva em Baltimore, e posteriormente a Universidade da Pensilvânia, onde obteve um mestrado em engenharia focado em ciência da computação. No entanto, ele está no centro de uma investigação que o liga ao assassinato de Brian Thompson, morto a tiros em frente ao hotel Hilton, em Nova York, no último dia 4 de dezembro. Thompson estava a caminho de uma conferência de investidores quando foi atacado.

Luigi foi preso no dia 9 de dezembro em uma unidade do McDonald's na Pensilvânia, a 375 km de Nova York, após ser denunciado por portar documentos falsos e uma arma ilegal. A polícia encontrou com ele anotações que indicam o planejamento do crime, incluindo trechos que mencionam sua intenção de atacar CEOs e referências a Ted Kaczynski, o "Unabomber". Também foi localizada uma nota manuscrita na qual ele assume a responsabilidade pela morte de Thompson.

Evidências coletadas pela polícia, como impressões digitais de Mangione em itens encontrados na cena do crime e em balas usadas no assassinato, reforçam as acusações contra ele. Apesar de a defesa ainda não ter se pronunciado publicamente, o jovem teve a fiança negada e permanece sob custódia enquanto a investigação continua.

Leia Também: Ex-bailarina do Faustão teria "lavado" R$ 15 milhões para o PCC