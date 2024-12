Caminhão bate em carro dos bombeiros nos Estados Unidos; vídeo

Um caminhão colidiu com um veículo dos bombeiros na quinta-feira (14) em uma rodovia no condado de Kalamazoo, Michigan, nos Estados Unidos. A estrada estava coberta de gelo e neve devido a uma tempestade que atinge a região. O momento do impacto foi registrado em vídeo e divulgado pelas autoridades locais.

No acidente, os bombeiros que estavam próximos ao veículo foram arremessados, mas escaparam sem ferimentos. Já o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves.

As condições adversas causadas pela tempestade têm gerado diversos acidentes na região, alertaram as autoridades.

Leia Também: Policial mata homem que corria com faca e réplica de arma em SP