Assessor de Trump desmaia durante discurso em evento dos Republicanos

O assessor político Alex Bruesewitz, que liderou a campanha de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, desmaiou no palco neste domingo.

O jovem de 27 anos estava fazendo um discurso no 112ª evento de comemoração dos Republicanos de Nova Yorque quando começou a demonstrar sinais visíveis de tontura, até desmaiar.

"Não estou conseguindo lembrar o que quero dizer", confessou ele antes de desmaiar, diante de uma plateia que incluía figuras como Steve Bannon e Dan Scavino.

Imediatamente, várias pessoas se aproximaram para ajudá-lo, e sabe-se que Bruesewitz recebeu atendimento médico nos bastidores do evento.

