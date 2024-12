Tornado atinge parque de estacionamento nos EUA e faz 4 feridos; veja

Um tornado que atravessou Scotts Valley, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, fez quatro feridos e provocou danos materiais em um parque de estacionamento. O momento foi captado em vídeo.

Após a passagem do fenômeno natural, segundo as autoridades locais, citadas pela BBC, vários carros acabaram virados e as árvores destruídas.

A Califórnia registra, em média, cerca de 11 tornados por ano, de acordo com o Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos.

