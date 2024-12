Vídeo mostra ataque ucraniano que matou general russo

A Ucrânia reivindicou o ataque que matou um oficial superior russo em Moscou, na Rússia, segundo informações da AFP News Agency.

De acordo com o The Kyiv Independent, que cita uma fonte, o tenente-general Igor Kirillov foi morto em uma operação dos serviços secretos ucranianos.

"Um artefato explosivo colocado em uma scooter estacionada perto da entrada de um imóvel residencial foi ativado na avenida Riazanski em Moscou", disse o comitê em um comunicado. "O comandante das forças russas de defesa radiológica, química e biológica, Igor Kirilov, e seu adjunto morreram", acrescentou.

A bomba foi ativada à distância e tinha cerca de 300g de TNT, reportou a agência estatal russa Tass. Veja o momento abaixo:

Moment of scooter bomb explosion that killed Igor Kirillov, Russian nuclear general in charge of chemical weapons forces in Moscow.

Ukraine sends a clear signal that all Putin's cronies, inside or outside the Kremlin, can be the next target. pic.twitter.com/Jxlo6ba8xR