Confirmado primeiro caso grave de gripe aviária nos Estados Unidos

Os Estados Unidos confirmaram nesta quarta-feira, por meio do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o primeiro caso grave de gripe aviária no país.

As autoridades de saúde informaram que o paciente, residente da Louisiana, teve contato com aves doentes e mortas.

Este vírus, D1.1, é do mesmo tipo detectado recentemente em humanos no Canadá e no estado de Washington, além de aves selvagens e de criação nos Estados Unidos. É diferente do B3.13, identificado em vacas leiteiras, aves de criação e humanos no país.

No entanto, o CDC afirmou que está conduzindo uma sequenciação genômica adicional com amostras do paciente e que a investigação sobre a exposição ao vírus ainda está em andamento.

A gripe aviária tem sido associada a doenças graves e até mortes de seres humanos em outros países, mas é a primeira vez que um caso grave é registrado nos Estados Unidos. Entretanto, não há evidências de transmissão de pessoa para pessoa em nenhuma parte do mundo.

"Este caso não altera a avaliação global do CDC sobre o risco imediato à saúde pública da gripe aviária H5N1, que continua sendo baixo", destacaram as autoridades de saúde dos Estados Unidos em um comunicado citado pela CNN Internacional.

