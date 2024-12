Colapso: 2024 pode ser o ponto sem retorno para a humanidade - O Relógio do Juízo Final continua a aproximar-se do apocalipse devido às alterações climáticas e aos receios nucleares. O ano de 2024 trouxe mais um aviso terrível emitido pelo Boletim dos Cientistas Atômicos. Mas o que é o Relógio do Juízo Final e como ele é interpretado? Resumindo, o relógio foi desenvolvido por cientistas para registrar a probabilidade de a humanidade fazer algo que provoque o fim do mundo. O desenvolvimento de armas nucleares e a rápida progressão das alterações climáticas são duas coisas que aproximaram o ponteiro do relógio da meia-noite, que neste caso marca o Armagedom. Após o fim da Guerra Fria, o relógio estava a 17 minutos da meia-noite, mas nos últimos anos, passamos da contagem regressiva dos minutos para a contagem regressiva dos segundos. Em 2024, o Boletim deixou o relógio na mesma posição do ano passado – faltando 90 segundos para a meia-noite. "Os pontos críticos de conflito em todo o mundo carregam a ameaça de uma escalada nuclear, as alterações climáticas já estão causando mortes e destruição, e tecnologias disruptivas como a Inteligência Artificial e a investigação biológica avançam mais rapidamente do que as suas salvaguardas", disse Rachel Bronson, presidente e CEO do Boletim, à Reuters. Ela esclareceu que deixar o relógio inalterado "não é uma indicação de que o mundo esteja estável", considerando o quão desastrosamente já perto estamos da meia-noite. Será que a humanidade está mesmo à beira da autodestruição em 2024, como afirmam estes cientistas? Na galeria, saiba mais sobre o Relógio do Juízo Final e como estamos muito perto do fim do mundo.

