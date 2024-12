EUA dizem ter matado um dos líderes do Estado Islâmico na Síria

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Comando Central dos Estados Unidos afirmou, em comunicado nesta sexta-feira (20), que um ataque de suas forças matou um líder do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria.

A ofensiva teria acontecido na província de Deir Ezzor, no leste do país, nesta quinta-feira (19). Segundo o texto, foram mortos um chefe do EI conhecido como Abu Yusif e um outro integrante da facção.

Em publicação na rede social X, o Comando Central disse que o ataque aéreo tinha como objetivo "interromper e degradar os esforços dos terroristas para planejar, organizar e conduzir ataques contra civis e militares dos EUA, nossos aliados e nossos parceiros em toda a região e além".

Ainda segundo o texto, o bombardeio foi conduzido numa área anteriormente controlada pela ditadura de Bashar al-Assad e pelos russos.

"Como afirmado anteriormente, os EUA -trabalhando com aliados e parceiros na região- não permitirão que o EI aproveite a situação atual na Síria e se reconstitua", prossegue a nota.

"O EI tem a intenção de libertar da prisão os mais de 8.000 agentes do grupo atualmente detidos em instalações na Síria. Iremos atacar agressivamente esses líderes e agentes, incluindo aqueles que tentam conduzir operações externas", disse o general americano Michael Erik Kurilla em declaração na mesma rede social.

Os EUA comandam uma missão contra o grupo terrorista (que chegou a conquistar vastas áreas na Síria e no Iraque) na região em conjunto com outros países ocidentais desde 2015.

A repressão foi em certa medida bem-sucedida, e hoje a facção opera em alguns bolsões apenas. Os americanos mantêm cerca de 800 soldados no país.