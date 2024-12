Homem em chamas anda 600 metros para pedir ajuda

Um homem de 32 anos, envolto em chamas, percorreu cerca de 600 metros para pedir ajuda após a explosão de um caminhão de gás, na sexta-feira (20), em Jaipur, na Índia. No entanto, as pessoas presentes no local se limitaram a filmar a cena em vez de auxiliá-lo.

De acordo com o The Times of India, o acidente ocorreu quando um caminhão de gás colidiu com outro veículo, causando uma explosão seguida de incêndio. A vítima, que estava indo ao trabalho de moto, foi atingida pelas chamas ao tentar fugir. Ele conseguiu informar o número de telefone de seu irmão a um transeunte, que ligou pedindo que o familiar fosse até o local.

O irmão mais velho da vítima encontrou-o caído na estrada, enquanto pessoas relataram que ele havia pedido ajuda desesperadamente. "Ele chorava por ajuda enquanto tentava descer a rua, mas, em vez de socorrê-lo, as pessoas estavam gravando vídeos", disse o irmão.

Com o trânsito caótico, o homem foi levado ao hospital pelos vizinhos e familiares, mas acabou não resistindo, após sofrer queimaduras em 85% do corpo.

Além da vítima, o acidente resultou em dezenas de mortos e feridos, conforme informaram autoridades locais. O incidente ocorreu em uma estrada que liga Jaipur a Ajmer, na manhã de sexta-feira.

