Avião com 72 pessoas a bordo cai no Cazaquistão; há sobreviventes

Um avião da Azerbaijan Airlines, com 72 pessoas a bordo e que se deslocava para Grozny, na Rússia, caiu nesta quarta-feira (25), dia de Natal, perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão. O governo do Cazaquistão, citado pela agência de notícias russa Tass, afirma que pelo menos 25 pessoas teriam sobrevivido.

"Havia 67 pessoas a bordo do avião, incluindo cinco membros da tripulação. A informação sobre os feridos está sendo esclarecida. De acordo com os dados preliminares há 25 sobreviventes. Vinte e dois foram levados para um hospital", destaca o comunicado, citado pela Tass.

O Ministério das Situações de Emergência do Cazaquistão afirmou que as equipes de socorro encontraram o avião em chamas quando chegaram ao local.

"As unidades de salvamento começaram a apagar o fogo. As informações sobre as vítimas estão sendo esclarecidas e, de acordo com as informações preliminares, há sobreviventes", informou, inicialmente, o ministério, citado pela CNN Internacional.

Quando o avião caiu perto do aeroporto de Aktau, no Mar Cáspio, foram compartilhados nas redes sociais numerosos vídeos do acidente, mostrando uma densa nuvem de fumaça sobre o local da queda.

An Azerbaijan Airlines (AZAL) plane flying from Baku to Grozny crashed in Aktau, local media reports.



Prior to this, it had requested an emergency landing.



Video source: Tengri#Caliber #plane #Azerbaijan #Kazakhstan #Baku #Grozny pic.twitter.com/Ido0jTQDvl — Caliber English (@CaliberEnglish) December 25, 2024

No local estiveram 150 bombeiros.

As informações dos passageiros estão sendo compiladas mas, para já, segundo o Ministério dos Transportes do Cazaquistão, sabe-se que a bordo estavam 37 cidadãos do Azerbeijão, seis do Cazaquistão, três do Quisguistão e 16 russos.

A Azerbaijan Airlines afirmou que o voo J2-8243, com um avião Embraer 190, partiu da capital do Azerbeijão, Baku, com destino a Grozny, região russa da Chechênia, e fez um pouso de emergência a cerca de três quilômetros de Aktau, no Cazaquistão.

"Serão fornecidas ao público informações adicionais sobre o incidente", afirmou a companhia aérea na sua página no Facebook.

A causa do acidente ainda não foi esclarecida.

O aeroporto de Grozny tinha sido aparentemente encerrado devido ao nevoeiro, obrigando o avião a desviar-se para Makhachkala, capital da república russa do Daguestão.

