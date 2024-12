Norte-americano condenado a 15 anos de prisão na Rússia por espionagem

Um tribunal russo condenou o cidadão norte-americano Eugene Spector a um total de 15 anos de prisão por espionagem, informou a imprensa estatal russa esta terça-feira (24).

Já cumprindo pena na Rússia por suborno, Spector tinha sido acusado de espionagem em agosto do ano passado, embora os detalhes desses processo nunca tenham sido divulgados. O julgamento aconteceu em sessão fehada.

Segundo a agência noticiosa estatal TASS, Spector foi condenado a 13 anos de prisão por espionagem, pena que foi acrescentada à atual sentença por suborno.

Assim, o juiz decidiu que Spector deveria agora cumprir uma pena total de 15 anos numa colônia penal de segurança máxima como punição por ambos os casos.

Segundo a Reuters, Spector, que nasceu na Rússia e depois se mudou para os Estados Unidos, foi preso em 2021 e era presidente do conselho de administração do Grupo Medpolymerprom, uma empresa especializada em medicamentos para a cura do câncer.

No primeiro processo judicial, Spector declarou-se culpado de ter ajudado a subornar um assistente de um antigo vice-primeiro-ministro russo.

