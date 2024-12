Nevoeiro, aves, míssil russo… O que se sabe sobre a queda de avião?

Um avião da companhia aérea Azerbaijan Airlines caiu, na manhã de quarta-feira (25), com 67 pessoas a bordo, no Cazaquistão. De acordo com o mais recente balanço, há registo de 38 vítimas mortais e existem várias teorias para a causa do acidente, desde nevoeiro a um míssil terra-ar russo.

Veja o que se sabe até ao momento:

O avião Embraer 190 fazia um voo entre Baku, capital do Azerbaijão e Grozni, capital da república russa da Chechénia, mas desviou-se em direção à cidade de Aktau, no Cazaquistão.

No total, seguiam 67 pessoas a bordo - 62 passageiros e cinco tripulantes - de quatro nacionalidades diferentes. De acordo com as autoridades, citadas pela Al Jazeera, havia 42 cidadãos do Azerbaijão, 16 da Rússia, seis do Cazaquistão e três do Quirguistão.

O vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, Kanat Bozumbayev, anunciou que 38 pessoas morreram, enquanto o Ministério das Situações de Emergência do país indicou na plataforma Telegram que "29 pessoas estão hospitalizadas, incluindo três crianças".

Quais as causas do acidente?

De acordo com a agência de aviação russa, o avião caiu devido a uma "situação de emergência" a bordo, após uma colisão com pássaros. O aeroporto de Aktau foi o escolhido, uma vez que o aeroporto russo mais próximo, em Makhachkala, foi encerrado no início do dia devido à atividade de drones.

"Preliminar: devido a uma situação de emergência a bordo, após uma colisão com aves, o piloto decidiu 'ir' para um aeroporto alternativo - Aktau foi o escolhido", disse a agência, citada pela Reuters.

Já o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou que o avião mudou de rota devido às más condições climáticas, incluindo nevoeiro. No entanto, frisou que a causa do acidente ainda é desconhecida e que devia ser investigada a fundo.

"De acordo com a informação que me foi fornecida, o avião da companhia AZAL, que fazia a rota Baku-Grozny, alterou a sua rota devido ao agravamento das condições meteorológicas e começou a dirigir-se para o aeroporto de Aktau, onde o acidente ocorreu durante o pouso", explicou, reconhecendo que existem várias teorias sobre o que poderia ter causado o acidente.

"Há vídeos da queda do avião disponíveis nos meios de comunicação social e nas redes sociais, e todos podem vê-los. No entanto, as razões do acidente ainda não são conhecidas por nós", disse o presidente do Azerbaijão. "Existem várias teorias, mas creio que é prematuro discuti-las".

Já o jornal independente russo Meduza apontou que os vídeos do avião publicados nas redes sociais mostram "traços semelhantes aos danos" causados por um "míssil antiaéreo" nos destroços da cauda da aeronave.

"Buracos semelhantes podem ser encontrados em muitos vídeos e fotos de destroços de aeronaves militares e civis abatidas por sistemas de defesa aérea", aponta a publicação.

Além disso, há relatos de que os sobreviventes ouviram uma explosão seguida pelo que pareciam ser estilhaços atingindo o avião.

A queda do avião está sendo investigada pelas autoridades do Cazaquistão, do Azerbaijão e da Rússia, sendo que as investigações centram-se em eventuais problemas técnicos e no encerramento do espaço aéreo próximo.

