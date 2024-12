Homem que filmou despedida à mulher durante queda de avião sobreviveu

Um dos passageiros do avião que caiu no Cazaquistão e que filmou um vídeo de despedida para a mulher, durante a queda da aeronave, afinal, sobreviveu ao acidente.

Subkhon Rakhimov fez um vídeo que enviou à mulher, onde lhe contava como o avião estava a perdendo altitude depois de já ter tentado pousar várias vezes.

O homem acreditava que algo de mau ia acontecer, mas imagens posteriores mostrariam o momento em que Rakhimov, juntamente com outros passageiros saem dos destroços do avião com vida. O próprio filmou-se já fora do avião, com sangue no rosto, e mostrando o local da queda da aeronave.

O avião Embraer 190 fazia um voo entre Baku, capital do Azerbaijão e Grozni, capital da república russa da Chechênia, mas desviou-se em direção à cidade de Aktau, no Cazaquistão, onde acabou por cair durante o pouso.

No total, seguiam 67 pessoas a bordo - 62 passageiros e cinco tripulantes - de quatro nacionalidades diferentes.

Dados iniciais apontavam que o avião havia batido contra um grupo de pássaros antes de perder o controle. Mais tarde, porém, duas fontes governamentais do Azerbaijão, sob condição de anonimato, disseram que a aeronave foi atingida por um míssil antiaéreo russo.

