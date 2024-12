Alguém sobreviveu à erupção de Pompeia? - Pode-se argumentar que o Monte Vesúvio é o vulcão mais famoso da história por um motivo: a destruição de Pompeia. No ano 79 d.C., o vulcão entrou em erupção e lançou uma avalanche de destroços que soterraram a renomada cidade romana, tranformando-a em cinzas e montes de pedras vulcânicas. Muitos historiadores debatem sobre o dia em que a catástrofe realmente ocorreu, mas a tradição afirma que aconteceu em 24 de agosto. As vítimas deste desastre natural foram imortalizadas e as ruínas de Pompeia estão congeladas no tempo. Mas será que todos os que viviam na cidade naquele dia morreram sob a ira do vulcão? Na verdade, estudiosos vasculharam os registros históricos para determinar se realmente havia sobreviventes. Bateu curiosidade? Clique nesta galeria para ver o que eles encontraram.

